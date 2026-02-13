Mulino participará en reunión convocada por Donald Trump en Miami el 7 de marzo

La Presidencia de la República de Panamá informó que el presidente José Raúl Mulino recibió la notificación oficial para participar en la reunión de jefes de Estado convocada por el mandatario estadounidense Donald Trump.

El encuentro internacional está programado para realizarse el próximo 7 de marzo en Miami. Según el comunicado oficial, la confirmación fue recibida a través de los canales diplomáticos.

Invitación surgió tras encuentro en Davos

La Presidencia detalló que Mulino había sido invitado previamente por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante un encuentro celebrado en Davos, Suiza, en el mes de enero.

Ese acercamiento diplomático habría servido como antesala para la confirmación formal de la invitación al mandatario panameño.

Presidentes invitados al encuentro

Además de Panamá, la convocatoria incluye a varios líderes latinoamericanos, entre ellos:

Javier Milei

Nayib Bukele

Daniel Noboa

Santiago Peña

Rodrigo Paz

Nasry Asfura

Hasta el momento no se han detallado los temas específicos que serán abordados durante la reunión, aunque se prevé que el encuentro esté enfocado en asuntos regionales y cooperación bilateral.

Contexto diplomático

La participación de Mulino en este foro internacional forma parte de la agenda diplomática del Gobierno panameño y de los esfuerzos por fortalecer las relaciones con Estados Unidos y otros países de la región.