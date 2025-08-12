CSS entrega estados financieros 2024 a Contraloría a tiempo

Por primera vez en más de una década, la Caja de Seguro Social ( CSS ) entregó a la Contraloría General de la República los estados financieros del ejercicio fiscal 2024 dentro del plazo que establece la normativa vigente, marcando un hito en transparencia y rendición de cuentas.

El informe preliminar ya está disponible para consulta en el portal oficial: transparencia.css.gob.pa/estados-financieros. La CSS aclaró que el documento será revisado por la Contraloría y, una vez completada esta auditoría, se publicará la versión final.

Un paso histórico en la gestión institucional

El director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, destacó que este cumplimiento oportuno permite a la Contraloría ejercer sus funciones de auditoría, fiscalización y control posterior, garantizando un manejo eficiente y apegado a la ley de los recursos de la institución.

“Este hito institucional demuestra nuestro compromiso con un manejo ordenado, moderno y responsable de la CSS”, afirmó. En administraciones pasadas, la entrega de estos informes solía realizarse con retrasos y era objeto de múltiples observaciones.

Contenido del informe financiero por la CSS

Los estados financieros, elaborados conforme a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y al Manual General de Contabilidad Gubernamental, incluyen:

Balance general consolidado (activos, pasivos y patrimonio).

(activos, pasivos y patrimonio). Estado de resultados (ingresos y egresos).

(ingresos y egresos). Flujo de efectivo .

. Notas explicativas y anexos .

. Información sobre inversiones, reservas técnicas y obligaciones pendientes .

. Detalles financieros de cada programa: IVM, Salud, Riesgos Profesionales y Administración.

Con esta entrega, la CSS busca fortalecer la confianza ciudadana y afianzar una cultura de gestión pública basada en la transparencia y eficiencia.