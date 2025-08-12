CSS orienta a asegurados sobre uso de Mi Retiro Seguro

La Caja de Seguro Social (CSS) inició un programa de orientación presencial en agencias administrativas de cobros de todo el país para que los asegurados aprendan a utilizar «Mi Retiro Seguro», una herramienta incluida en la plataforma Mi Caja Digital.

Colaboradores capacitados ofrecen asesoría paso a paso sobre el uso de la herramienta y atienden consultas relacionadas, desde cualquier dispositivo con acceso a internet, ya sea teléfono celular o computadora.

Mi Retiro Seguro permite:

Proyectar el monto estimado de la pensión.

Revisar el historial de aportaciones.

Detectar inconsistencias en los registros.

El objetivo, según la CSS, es empoderar a los usuarios con información confiable para planificar su futuro pensional.

image

CSS realiza cobertura nacional para orientación de la plataforma

En el área metropolitana, el servicio está disponible en las agencias de Parque Lefevre, San Francisco, Juan Díaz, El Dorado, San Miguelito, Vía España, Chepo, 24 de Diciembre, así como en La Chorrera y Arraiján.

En el interior del país, la orientación se ofrece en Santiago (Veraguas), Las Tablas (Los Santos), Chitré (Herrera), Colón, Penonomé y Aguadulce (Coclé), David y Bugaba (Chiriquí), y Changuinola (Bocas del Toro).

Capacitación interna para mayor alcance

La logística es coordinada por la Dirección Ejecutiva Nacional de Prestaciones Económicas, que en una primera fase realizó capacitaciones a nivel nacional a funcionarios de distintas áreas de la CSS. Cada orientador busca convertirse en replicador del uso de Mi Retiro Seguro, llevando esta guía a más asegurados y ampliando el impacto de la herramienta digital.