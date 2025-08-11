Herencia de fondos en la CSS: ¿Qué recibirán sus beneficiarios si mueres antes de jubilarte?

El director de la Caja de Seguro Social ( CSS ), Dino Mon Vásquez, explicó cómo funcionará la herencia de fondos bajo el nuevo Sistema Único de Capitalización con Garantía Solidaria, que entrará en vigencia próximamente y que permitirá a los asegurados decidir si migran desde el Sistema Solidario o el Sistema Mixto.

Herencia en la CSS: ¿Qué reciben los beneficiarios si mueres antes?

"Si tú falleces luego de recibir la pensión mensual, tu viuda o viudo recibirá el 50% del monto que estabas percibiendo de forma vitalicia, y tus hijos menores de 18 años tendrán derecho al 20% de ese valor", explicó el director.

CSS establece fecha límite para cambiarse al nuevo sistema

Los asegurados tienen hasta el 18 de agosto de 2026 para optar entre mantenerse en el sistema actual o cambiarse a la nueva modalidad a través de la plataforma digital Mi Retiro Seguro, que permite consultar el estimado de pensión, validar datos y simular beneficios para una decisión informada.

Mon destacó que este sistema busca garantizar mayor transparencia en los aportes y respaldo real de los fondos, con mejores garantías para los beneficiarios en caso de fallecimiento antes de la jubilación.

Por su parte, Ricardo Sotelo agregó que los nuevos cotizantes tendrán la opción de jubilarse cuando deseen, siempre que sus fondos acumulados garanticen una pensión mínima vitalicia de B/.265 mensuales, sin límite de edad para retirarse.