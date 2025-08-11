Alcaldía de Arraiján ofrece transporte gratuito para pacientes de hemodiálisis: conoce rutas y horarios

La Alcaldía de Arraijánanunció la habilitación del servicio del transporte municipal gratuito para pacientes de hemodiálisis que reciben atención en el Hospital Santo Tomás del MINSA y la Policlínica Santiago Barraza de la Caja del Seguro Social (CSS). Este servicio estará disponible de lunes a viernes en diversos horarios.
Transporte médico en Arraiján: Rutas y horarios
Transporte hacia el Hospital Santo Tomás y la Policlínica Santiago Barraza
- Arraiján Town Center - Burunga
- Westland Mall - Vista Alegre
Horarios de las rutas
- 5:00 a.m. a 12:00 m.d.
- 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
- 3:00 p.m. 9:00 p.m.
Contacto para solicitar el transporte
Las inscripciones para solicitar el servicio están abiertas. Los interesados pueden llamar al teléfono 346-2954 o escribir al correo electrónico [email protected].