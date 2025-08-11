Panamá Oeste Nacionales -  11 de agosto de 2025 - 09:44

Alcaldía de Arraiján ofrece transporte gratuito para pacientes de hemodiálisis: conoce rutas y horarios

Las inscripciones para solicitar el servicio de transporte gratuito de la Alcaldía de Arraiján están abiertas.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Alcaldía de Arraijánanunció la habilitación del servicio del transporte municipal gratuito para pacientes de hemodiálisis que reciben atención en el Hospital Santo Tomás del MINSA y la Policlínica Santiago Barraza de la Caja del Seguro Social (CSS). Este servicio estará disponible de lunes a viernes en diversos horarios.

Transporte médico en Arraiján: Rutas y horarios

Transporte hacia el Hospital Santo Tomás y la Policlínica Santiago Barraza

  • Arraiján Town Center - Burunga
  • Westland Mall - Vista Alegre

Horarios de las rutas

  • 5:00 a.m. a 12:00 m.d.
  • 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
  • 3:00 p.m. 9:00 p.m.

Contacto para solicitar el transporte

Las inscripciones para solicitar el servicio están abiertas. Los interesados pueden llamar al teléfono 346-2954 o escribir al correo electrónico [email protected].

