Alcaldesa de Arraiján explicó el avance de la construcción de la vía Veracruz - Vacamonte

La Alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, señaló que existe una orden de desalojo para varias casas ubicadas en el área de construcción de la vía.

Alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba.

Ana Canto
La Alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, informó sobre el avance de la construcción de la vía Veracruz - Vacamonte, ubicada en las faldas del Cerro Cabra, a la cual le falta un pequeño tramo actualmente ocupado por algunas viviendas.

Según explicó, el Ministerio de Obras Públicas (MOP), la empresa MECO y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) mantienen conversaciones con los residentes de estas familias.

Asimismo, señaló que existe una orden de desalojo para varias casas ubicadas en el área. Sobre este proceso, indicó que la alcaldía no tenía conocimiento formal, sino que se enteraron a través de las redes sociales.

Ante esta situación, representantes de la alcaldía han visitado a las familias para conocer de primera mano los detalles de estos procesos civiles privados.

