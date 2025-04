Veracruz tendrá una nueva imagen con el proyecto de renovación impulsado por la Alcaldía de Arraiján

Embed - Stefany Dayan Peñalba- Alcaldesa independiente de Arraiján on Instagram: "Las playas ya no tienen dueño, la vamos a recuperar para todos. Las playas ya no estan secuestradas, al fin la libertad. Así quedará la playa de Veracruz (trabajo entre gobierno local y gobierno central). Estamos recuperando nuestros espacios públicos, reordenando el territorio y la planificación urbana, esto es necesario para construcción de la nueva ciudad No se dejen llevar del bochinche de unos cuantos que estaban acostumbrados a llenarse el bolsillo, de los que solo confunden y mal informan o crean morbo sin fundamento. Se acabó el relajo."

