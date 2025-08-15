Panamá Entretenimiento -  15 de agosto de 2025 - 10:49

Lotería Nacional de Panamá: ¿Cuándo y a qué hora se juega la Lotto y Pega 3?

La Lotería Nacional de Panamá está preparada para un nuevo sorteo de los juegos Lotto y Pega 3 durante esta semana.

Jenifer Montero
¿Estás listo para ganar? La Lotería Nacional de Panamá anuncia que realizará el sorteo correspondiente al sábado 16 de agosto del 2025 de la Lotto y Pega 3. Con estos juegos electrónicos tendrás más oportunidades de ganar mucho chen chen.

¿Cuándo y a qué hora se realizará el sorteo de La Lotto y Pega 3?

El sorteo de la Lotto y Pega 3 se realizará este sábado 16 de agosto del 2025 a partir de las 8:00 pm.

¿Cómo ver por TV y Online el sorteo de La Lotto y Pega 3?

El sorteo de La Lotto y Pega 3, puedes ver a través de RPC a nivel nacional, por medio de las plataformas digitales en Medcom Go

¿Cómo jugar y ganar en La Lotto y Pega3?

Para ganar en estos nuevos juegos de la Lotería Nacional de Panamá es super fácil, mira aquí cómo ganas en La Lotto y Pega 3.

