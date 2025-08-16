Jair Bolsonaro sale de prisión domiciliaria para exámenes médicos en Brasilia

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro , salió este sábado de su residencia bajo arresto domiciliario para asistir a exámenes médicos, a pocas semanas de que la Corte Suprema emita su fallo en el juicio por una presunta intentona golpista.

Autorizado por el tribunal, Bolsonaro, de 70 años, llegó en la mañana al centro médico DF Star en Brasilia para practicarse estudios solicitados por su defensa, tras ser diagnosticado con síntomas crónicos de reflujo e hipo.

Jair Bolsonaro sale de prisión domiciliaria

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1956754895677141427&partner=&hide_thread=false El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro salió este sábado de la residencia donde cumple una orden de prisión domiciliaria para asistir a exámenes médicos, a pocas semanas de que la corte suprema falle en el juicio que enfrenta por una presunta intentona golpista.



Autorizado por… pic.twitter.com/OiUEWDHlhJ — Telemetro Reporta (@TReporta) August 16, 2025

El exmandatario, que cumple arresto domiciliario desde principios de agosto por violar la prohibición judicial de usar redes sociales, solo ofreció un breve saludo a simpatizantes presentes frente al hospital y evitó declarar a la prensa.

El juez a cargo de su proceso le prohibió expresarse en redes sociales, directamente o a través de terceros, argumentando que estaba utilizando estas plataformas para obstruir la justicia.

Bolsonaro, que aún presenta secuelas de la puñalada que recibió en 2018 durante su campaña presidencial, estuvo autorizado a permanecer en el hospital por ocho horas, tras lo cual deberá regresar a su residencia. Una veintena de simpatizantes lo esperaban afuera con banderas de Brasil, Israel y Estados Unidos.

FUENTE: AFP