Atención: Huracán Erin alcanza categoría 5 y avanza hacia el Caribe

El huracán Erin , primero de la temporada atlántica de este año, alcanzó la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, mientras continúa su avance hacia el Caribe, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

A las 15:20 GMT, los vientos máximos sostenidos de Erin se intensificaron hasta los 255 kilómetros por hora, lo que lo convierte en un ciclón catastrófico.

El sistema, que en la mañana de este sábado había subido a categoría 3, se fortaleció rápidamente, escalando primero a categoría 4 y, horas después, a la categoría más peligrosa.

Actualmente, las alertas de tormenta tropical permanecen activas para Saint Martin, San Bartolomé y Sint Maarten. Según el NHC, el ojo del huracán podría desplazarse durante el fin de semana al norte de las Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes y Puerto Rico.

Las autoridades prevén acumulados de lluvia de hasta 15 centímetros en zonas aisladas, con riesgo de inundaciones repentinas, urbanas y deslizamientos de tierra o lodo en áreas vulnerables.

El NHC recomendó a la población de la región mantenerse atenta a los boletines oficiales y seguir las instrucciones de las autoridades locales ante el inminente impacto del fenómeno.