Lotería Nacional de Panamá Online y TV: Dónde ver el sorteo extraordinario del 17 de agosto.

La Lotería Nacional de Panamá realizará el sorteo extraordinario correspondiente al 17 de agosto de 2025. En esta oportunidad el monto a ganar será de B/. 75,000.00.

El billete tiene un costo de B/. 2.00

¿A qué hora inicia el sorteo del 17 de agosto de la Lotería Nacional de Panamá?

El sorteo extraordinario del 17 de agosto de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), comenzará a las 3:00 p.m.

¿Cómo ver por TV y Online el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá?

El sorteo extraordinario del 17 de agosto de 2025, lo puedes ver a través de Telemetro a nivel nacional, por medio de las plataformas digitales en Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.