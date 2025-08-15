Sorteo extraordinario Entretenimiento -  15 de agosto de 2025 - 17:29

Lotería Nacional de Panamá Online y TV: Dónde ver el sorteo extraordinario del 17 de agosto

La Lotería Nacional de Panamá anuncia el sorteo extraordinario correspondiente al 17 de agosto de 2025. Mira dónde ver el sorteo.

X/@lnbpma

El billete tiene un costo de B/. 2.00

¿A qué hora inicia el sorteo del 17 de agosto de la Lotería Nacional de Panamá?

El sorteo extraordinario del 17 de agosto de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), comenzará a las 3:00 p.m.

¿Cómo ver por TV y Online el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá?

El sorteo extraordinario del 17 de agosto de 2025, lo puedes ver a través de Telemetro a nivel nacional, por medio de las plataformas digitales en Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.

