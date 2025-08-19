Veraguas Nacionales -  19 de agosto de 2025 - 07:23

Muerte de menor en policlínica de Santiago bajo investigación; familiares exigen justicia

Un menor de 14 años falleció tras ser atendido en la policlínica de Santiago. La familia denuncia mala atención médica y exige justicia en Veraguas.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Las autoridades de salud y judiciales investigan el fallecimiento de un menor de 14 años en la provincia de Veraguas, ocurrido horas después de recibir atención médica en el cuarto de urgencias de la Policlínica Horacio Díaz Gómez de Santiago.

Familia denuncia negligencia en policlínica de Santiago

La familia del adolescente denuncia presunta mala atención médica y exige que se haga justicia, señalando que el joven presentó complicaciones tras ser dado de alta.

El caso ha generado conmoción en la comunidad de Santiago, mientras el Ministerio Público recopila testimonios y revisa la atención recibida por el menor. Por su parte, la Caja de Seguro Social reiteró que colaborará con las investigaciones para esclarecer los hechos.

