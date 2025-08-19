Muerte de menor en policlínica de Santiago bajo investigación; familiares exigen justicia

Las autoridades de salud y judiciales investigan el fallecimiento de un menor de 14 años en la provincia de Veraguas, ocurrido horas después de recibir atención médica en el cuarto de urgencias de la Policlínica Horacio Díaz Gómez de Santiago .

Familia denuncia negligencia en policlínica de Santiago

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1957621207622156292&partner=&hide_thread=false En la provincia de Veraguas se investiga el fallecimiento de un menor de 14 años que falleció horas después de haber sido atendido en el cuarto de urgencias de la policlínica Horacio Díaz Gómez de Santiago. La familia denuncia mala atención y exige justicia. pic.twitter.com/YkLSXy9OQ3 — Telemetro Reporta (@TReporta) August 19, 2025

La familia del adolescente denuncia presunta mala atención médica y exige que se haga justicia, señalando que el joven presentó complicaciones tras ser dado de alta.

El caso ha generado conmoción en la comunidad de Santiago, mientras el Ministerio Público recopila testimonios y revisa la atención recibida por el menor. Por su parte, la Caja de Seguro Social reiteró que colaborará con las investigaciones para esclarecer los hechos.