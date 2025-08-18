Ngäbe Buglé: menor mordido por serpiente aguardó cinco horas para recibir atención

Un menor de edad resultó herido tras la mordedura de una serpiente venenosa en la comarca Ngäbe Buglé , lo que obligó a su traslado de emergencia al hospital Luis “Chicho” Fábrega en la provincia de Veraguas.

La madre del niño relató los momentos de angustia que vivió mientras esperaba más de cinco horas para que su hijo recibiera atención médica especializada. Durante ese tiempo, explicó que temía por la vida del menor debido a la gravedad de la mordida y la dificultad para acceder rápidamente a un centro hospitalario.

El caso vuelve a poner en evidencia las limitaciones de acceso a servicios de salud en áreas apartadas, donde las distancias y la falta de transporte adecuado retrasan la atención en situaciones de emergencia.

Las autoridades médicas confirmaron que el menor permanece bajo observación en el hospital, mientras recibe el tratamiento correspondiente con sueros antiofídicos.