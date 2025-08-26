Interés Preferencial: Diputado Jorge Herrera presenta proyecto para modificar la Ley 268

El diputado presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, presentó un anteproyecto de ley que propone cambios a la Ley 468 de Interés Preferencial , con el objetivo de reactivar el sector de la construcción de viviendas en Panamá.

Nuevos intermediarios financieros en interés preferencial

La propuesta incluye la creación de un nuevo numeral que establece la figura de intermediario financiero, que podrá ser una persona jurídica pública o privada autorizada por la Superintendencia de Bancos de Panamá o el ente regulador correspondiente, con la capacidad de otorgar préstamos hipotecarios preferenciales.

Además, se plantea dividir el país en dos regiones:

Región 1: Panamá y Panamá Oeste

Panamá y Panamá Oeste Región 2: Colón y el resto del país

Contexto legislativo y suspensión temporal

Durante el mes de junio de este año, la Comisión de Economía y Finanzas aprobó la suspensión de los efectos de la Ley 468 y el restablecimiento temporal de la Ley 3 de 1985 sobre Intereses Preferenciales. El período de cobertura comprende del 2 de agosto al 31 de diciembre de 2025, con la finalidad de garantizar seguridad jurídica al sector y a los compradores de viviendas.

El diputado presidente destacó que la construcción es uno de los sectores que más impulsa la economía panameña, pero que en el último año se ha visto afectado por la falta de dinamismo. Con este proyecto, se busca incentivar la inversión, facilitar el acceso a viviendas y apoyar a un sector clave para el desarrollo económico del país.