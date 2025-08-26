Panamá Nacionales -  26 de agosto de 2025 - 09:04

Proponen en Panamá sancionar el abandono de padres adultos mayores con multas de $2,000

El Proyecto de Ley 317 establece sanciones para hijos y familiares que incumplan su deber de cuidar a los adultos mayores en Panamá.

Panamá busca sancionar el abandono de padres adultos mayores 

Panamá busca sancionar el abandono de padres adultos mayores 

Archivo
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Proyecto de Ley 317, que refuerza la responsabilidad de los hijos y familiares en el cuidado de los adultos mayores en Panamá, fue enviado a primer debate en la Asamblea Nacional. La iniciativa establece multas de hasta 2,000 dólares para quienes incumplan con este deber y es actualmente analizada por especialistas que resaltan la necesidad de garantizar el bienestar de esta población y evitar casos de abandono.

En Panamá, la responsabilidad familiar hacia los adultos mayores está reconocida en la legislación vigente. La Ley 36 de 2016 y la Política Pública a favor de las Personas Mayores determinan que el cuidado primario recae en la familia, mientras que el Estado debe garantizar condiciones dignas de salud, vivienda y seguridad social, además de promover políticas públicas que salvaguarden sus derechos.

Responsabilidad familiar y deber de cuidado en Panamá

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1960138207124693340&partner=&hide_thread=false

De acuerdo con el proyecto, los hijos y otros familiares están obligados a brindar cuidado y atención permanente a sus padres y adultos mayores, independientemente de que los hijos estén emancipados.

La propuesta legal ha abierto el debate sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de protección y concienciar a la sociedad sobre el valor del cuidado intergeneracional.

En esta nota:
Seguir leyendo

INADEH abre cursos virtuales y presenciales para septiembre 2025

Tigo cumple 5 años en Panamá

IDAAN reporta falla en planta de Chilibre: suministro de agua afectado en Panamá y San Miguelito

Recomendadas

Más Noticias