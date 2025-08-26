Proponen en Panamá sancionar el abandono de padres adultos mayores con multas de $2,000

El Proyecto de Ley 317, que refuerza la responsabilidad de los hijos y familiares en el cuidado de los adultos mayores en Panamá , fue enviado a primer debate en la Asamblea Nacional. La iniciativa establece multas de hasta 2,000 dólares para quienes incumplan con este deber y es actualmente analizada por especialistas que resaltan la necesidad de garantizar el bienestar de esta población y evitar casos de abandono.

En Panamá, la responsabilidad familiar hacia los adultos mayores está reconocida en la legislación vigente. La Ley 36 de 2016 y la Política Pública a favor de las Personas Mayores determinan que el cuidado primario recae en la familia, mientras que el Estado debe garantizar condiciones dignas de salud, vivienda y seguridad social, además de promover políticas públicas que salvaguarden sus derechos.

Responsabilidad familiar y deber de cuidado en Panamá

De acuerdo con el proyecto, los hijos y otros familiares están obligados a brindar cuidado y atención permanente a sus padres y adultos mayores, independientemente de que los hijos estén emancipados.

La propuesta legal ha abierto el debate sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de protección y concienciar a la sociedad sobre el valor del cuidado intergeneracional.