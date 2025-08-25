Panamá Entrevistas -

Conapol ve positivo uso de drones para combatir la delincuencia en Panamá

Irving Muñoz, presidente del Colegio Nacional de Profesionales de los Servicios de la Policía (Conapol), dijo que ven positiva la posible incorporación del uso de drones para vigilancia y para combatir el crimen organizado en Panamá, sin embargo, recordó que en mediante resolución Aeronáutica Civil de Panamá establece los requisitos para el permiso y cómo debe ser la preparación del operador de dron.