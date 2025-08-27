Rescatan a trabajador atrapado en un elevador en edificio de Parque Lefevre.

Este miércoles 27 de agosto se registró un incidente en un edificio ubicado en el corregimiento de Parque Lefevre, cuando un trabajador quedó atrapado en un elevador, lo que activó una alerta al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá para iniciar labores de rescate.

Al ser rescatado, el personal de los 'camisas rojas' confirmó que el hombre, un ciudadano nicaragüense de 30 años, presentaba fracturas en la cabeza. Fue trasladado de inmediato al Hospital San Miguel Arcángel para recibir atención médica.

De manera preliminar, se indicó que el elevador habría sufrido una precipitación, provocando lesiones físicas al trabajador. Las autoridades ya han iniciado una investigación para esclarecer las causas de la caída del ascensor.

El Cuerpo de Bomberos recordó a la ciudadanía la importancia de notificar de inmediato a las autoridades en este tipo de emergencias, y solicitó a los conductores facilitar el paso de los vehículos de emergencia para una atención oportuna.