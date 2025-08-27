Agroferias en tu comunidad: IMA revela los puntos para este viernes 29 de agosto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias que se realizarán el viernes 29 de agosto a nivel nacional partir de las 8:00 a.m. Se recuerda a la ciudadanía asistir con sus bolsas reutilizables.
- Terrenos del MIDA, vía Chepo, corregimiento de Las Minas cabecera.
Coclé
- Casa local del corregimiento de Olá cabecera, distrito de Olá.
Panamá Oeste
- Casa local de Las Gaitas, corregimiento de Ciri Grande, distrito de Capira.
Los Santos
- Parque de El Cocal, distrito de Las Tablas.
Colón
- Comunidad de Coclé del Norte, corregimiento de Coclé del Norte, distrito de Donoso.
Panamá
- Estacionamientos del Parque Omar, corregimiento de San Francisco.