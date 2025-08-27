Panamá Nacionales -  27 de agosto de 2025 - 14:30

Agroferias en tu comunidad: IMA revela los puntos para este viernes 29 de agosto

Lista confirmada de las Agroferias del IMA que se realizarán el viernes 29 de agosto a nivel nacional.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias que se realizarán el viernes 29 de agosto a nivel nacional partir de las 8:00 a.m. Se recuerda a la ciudadanía asistir con sus bolsas reutilizables.

Agroferias del IMA para el viernes 29 de agosto

Herrera

  • Terrenos del MIDA, vía Chepo, corregimiento de Las Minas cabecera.

Coclé

  • Casa local del corregimiento de Olá cabecera, distrito de Olá.

Panamá Oeste

  • Casa local de Las Gaitas, corregimiento de Ciri Grande, distrito de Capira.

Los Santos

  • Parque de El Cocal, distrito de Las Tablas.

Colón

  • Comunidad de Coclé del Norte, corregimiento de Coclé del Norte, distrito de Donoso.

Panamá

  • Estacionamientos del Parque Omar, corregimiento de San Francisco.
