Japón Nacionales -  4 de septiembre de 2025 - 11:07

Panamá y Japón cerca de establecer vuelo directo con aerolínea ANA, confirma Canciller

El Canciller Javier Martínez-Acha informó que Panamá y Japón están próximos a concretar un vuelo directo con All Nippon Airlines (ANA).

Kevin Woblick / Unsplash

Entre los logros destacados, Martínez-Acha señaló que Panamá y Japón están próximos a establecer un vuelo directo a través de la aerolínea All Nippon Airlines (ANA). Esta ruta fortalecerá la posición de Panamá como puerta de entrada a Centro y Suramérica, facilitando los negocios y el turismo.

El Canciller agregó que en esta visita bilateral también se abordarán temas como la extensión de la exoneración de visas para panameños, la seguridad del Canal de Panamá y oportunidades de comercio e inversión entre ambos países.

Con este acuerdo, Panamá busca consolidar su papel como hub logístico y estratégico para Asia y América, ampliando las relaciones económicas y comerciales con Japón.

