Panamá y Japón cerca de establecer vuelo directo con aerolínea ANA, confirma Canciller

El Canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, confirmó que durante la gira del Presidente José Raúl Mulino en Japón, se han logrado avances importantes para la conectividad y el comercio bilateral.
Panamá y Japón cerca de establecer vuelo directo
Entre los logros destacados, Martínez-Acha señaló que Panamá y Japón están próximos a establecer un vuelo directo a través de la aerolínea All Nippon Airlines (ANA). Esta ruta fortalecerá la posición de Panamá como puerta de entrada a Centro y Suramérica, facilitando los negocios y el turismo.
El Canciller agregó que en esta visita bilateral también se abordarán temas como la extensión de la exoneración de visas para panameños, la seguridad del Canal de Panamá y oportunidades de comercio e inversión entre ambos países.
Con este acuerdo, Panamá busca consolidar su papel como hub logístico y estratégico para Asia y América, ampliando las relaciones económicas y comerciales con Japón.