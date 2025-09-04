Panamá y Japón cerca de establecer vuelo directo con aerolínea ANA, confirma Canciller

El Canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha , confirmó que durante la gira del Presidente José Raúl Mulino en Japón, se han logrado avances importantes para la conectividad y el comercio bilateral.

Panamá y Japón cerca de establecer vuelo directo

Panamá y Japón avanzan en las conversaciones para establecer vuelos directos entre ambos países, a través de la aerolínea All Nippon Airlines (ANA).



"Vamos a tener la otra semana una visita, en seguimiento a muchas otras que ya han tenido las autoridades nuestras de aeronáutica…

Entre los logros destacados, Martínez-Acha señaló que Panamá y Japón están próximos a establecer un vuelo directo a través de la aerolínea All Nippon Airlines (ANA). Esta ruta fortalecerá la posición de Panamá como puerta de entrada a Centro y Suramérica, facilitando los negocios y el turismo.

El Canciller agregó que en esta visita bilateral también se abordarán temas como la extensión de la exoneración de visas para panameños, la seguridad del Canal de Panamá y oportunidades de comercio e inversión entre ambos países.

Con este acuerdo, Panamá busca consolidar su papel como hub logístico y estratégico para Asia y América, ampliando las relaciones económicas y comerciales con Japón.