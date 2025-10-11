Hombre dispara contra garita de seguridad en la Zona Libre tras el decomiso de cerveza

Un hombre realizó varias detonaciones con arma de fuego contra una de las garitas de seguridad de la Zona Libre de Colón, según reportaron las autoridades la noche de este sábado.

Hombre dispara a garita tras decomiso de cuatro cajas de cerveza

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1977153294599405577&partner=&hide_thread=false Un hombre realizó detonaciones con arma de fuego contra una de las garitas de seguridad de la Zona Libre de Colón.



Según informaron algunas personas, al sospechoso se le habían decomisado cuatro cajas de cerveza en ese punto. Las autoridades desarrollan las investigaciones… pic.twitter.com/QDRUaLuSW6 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 11, 2025

De acuerdo con testigos, el incidente se habría producido luego de que al sospechoso se le decomisaran cuatro cajas de cerveza en el punto de control, lo que habría generado una confrontación con el personal de seguridad.

Tras los disparos, los agentes activaron los protocolos de seguridad y dieron aviso a la Policía Nacional, que inició un operativo de búsqueda para dar con el responsable.

Las autoridades confirmaron que no se reportaron heridos durante el hecho y que se mantienen las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias y el paradero del agresor.