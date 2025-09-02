¿Ganaste? Resultados del sorteo de la Lotto y Pega 3 del 2 de septiembre de 2025

¿La pegaste? Conoce cuáles fueron los resultados del sorteo de la Lotería Nacional de Panamá, con los nuevos juegos electrónicos de la Lotto y Pega 3, correspondiente al martes 2 de septiembre de 2025.
Los resultados del Pega 3 de martes 2 de septiembre de 2025
Los números que salieron para el Pega 3 fueron:
- 3
- 4
- 8
Resultados de la Lotto del martes 2 de septiembre de 2025
Los números que salieron en la Lotto fueron:
- 14
- 18
- 06
- 02
- 17
- 31
¿Cuándo es el próximo sorteo de la Lotto y Pega 3?
El próximo sorteo se realizará el próximo sábado 6 de septiembre a las 8:00 p.m. y se podrá ver a través de las pantallas de Rpctv.com. Estos juegos electrónicos de la Lotería Nacional de Panamá son independientes a los sorteos regulares (miercolito, dominical, Extraordinaria y Gordito del Zodíaco).
Lotto y Pega 3 tienen un costo de un dólar cada ticket, que son válidos para un solo sorteo. La venta de los juegos electrónicos es exclusiva de los billeteros.