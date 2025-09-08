Panamá Nacionales -  8 de septiembre de 2025 - 10:18

Policía Nacional aprehende 490 personas y decomisa drogas y armas

La Policía Nacional ejecutó el Plan Firmeza, con 490 detenciones, decomiso de drogas, armas y recuperación de vehículos robados.

Policía Nacional ejecutó el Plan Firmeza

Policía Nacional ejecutó el Plan Firmeza

Policía Nacional
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

En un operativo de 72 horas, la Policía Nacional, en el marco del Plan Firmeza, logró la aprehensión de 490 personas en todo el país. Del total:

  • 317 por oficio
  • 84 por faltas administrativas
  • 54 en flagrancia
  • 34 por microtráfico
  • 1 por narcotráfico

Contenido relacionado: Policía Nacional captura a dos hombres por drogas y delitos contra la seguridad colectiva

Durante estos operativos también se realizaron 148 allanamientos, con los siguientes resultados:

  • 16 armas de fuego con 223 municiones
  • 50 paquetes de droga, incluyendo 308 carrizos de cocaína, 36 sobrecitos de marihuana y 23 fragmentos de piedra
  • B/. 2,689 en efectivo
  • Cinco vehículos recuperados con denuncia de hurto
image

Controles de tránsito por la Policía Nacional

En materia de tránsito, se aplicaron 2,970 infracciones, destacando:

  • 362 por exceso de velocidad
  • 161 por luces no adecuadas
  • 54 por licencia vencida
  • 24 por uso de celular al conducir
  • 19 por embriaguez comprobada

El Plan Firmeza continúa con operativos estratégicos en todo el país, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y disminuir los índices delictivos.

En esta nota:
Seguir leyendo

Policía Nacional decomisa 39 paquetes de droga en contenedor procedente de Marruecos

Policía Nacional recibe 19 vehículos para reforzar seguridad turística en Panamá

Operativo en Betania rescatan a tres víctimas de trata y detienen a dos implicados

Recomendadas

Más Noticias