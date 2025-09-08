Policía Nacional aprehende 490 personas y decomisa drogas y armas

En un operativo de 72 horas, la Policía Nacional , en el marco del Plan Firmeza, logró la aprehensión de 490 personas en todo el país. Del total:

Durante estos operativos también se realizaron 148 allanamientos, con los siguientes resultados:

16 armas de fuego con 223 municiones

con 223 municiones 50 paquetes de droga , incluyendo 308 carrizos de cocaína, 36 sobrecitos de marihuana y 23 fragmentos de piedra

, incluyendo 308 carrizos de cocaína, 36 sobrecitos de marihuana y 23 fragmentos de piedra B/. 2,689 en efectivo

Cinco vehículos recuperados con denuncia de hurto

image

Controles de tránsito por la Policía Nacional

En materia de tránsito, se aplicaron 2,970 infracciones, destacando:

362 por exceso de velocidad

161 por luces no adecuadas

54 por licencia vencida

24 por uso de celular al conducir

19 por embriaguez comprobada

El Plan Firmeza continúa con operativos estratégicos en todo el país, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y disminuir los índices delictivos.