Policía Nacional aprehende 490 personas y decomisa drogas y armas

En un operativo de 72 horas, la Policía Nacional, en el marco del Plan Firmeza, logró la aprehensión de 490 personas en todo el país. Del total:
Contenido relacionado: Policía Nacional captura a dos hombres por drogas y delitos contra la seguridad colectiva
Durante estos operativos también se realizaron 148 allanamientos, con los siguientes resultados:
- 16 armas de fuego con 223 municiones
- 50 paquetes de droga, incluyendo 308 carrizos de cocaína, 36 sobrecitos de marihuana y 23 fragmentos de piedra
- B/. 2,689 en efectivo
- Cinco vehículos recuperados con denuncia de hurto
Controles de tránsito por la Policía Nacional
En materia de tránsito, se aplicaron 2,970 infracciones, destacando:
- 362 por exceso de velocidad
- 161 por luces no adecuadas
- 54 por licencia vencida
- 24 por uso de celular al conducir
- 19 por embriaguez comprobada
El Plan Firmeza continúa con operativos estratégicos en todo el país, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y disminuir los índices delictivos.