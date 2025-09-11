El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) informó que 805 docentes fueron seleccionados en el Concurso de Traslados por Puntuación correspondiente al año escolar 2026. El proceso se realizó el pasado 9 de julio de 2025, en cumplimiento con el Texto Único del Decreto Ejecutivo 203 del 27 de septiembre de 1996.

MEDUCA anuncia resultados del Concurso de Traslados por Puntuación 2026

Los educadores deberán tomar posesión de sus traslados entre el 12 y el 18 de septiembre de 2025. Según lo establecido en el Artículo 87 del citado decreto, no se permitirán movimientos internos de docentes ni traslados por causas no contempladas en la norma. Además, los seleccionados no podrán renunciar al traslado.

En caso de que un docente no se presente al centro educativo asignado, se aplicará la figura de abandono de cargo, conforme al Artículo 92 del mismo decreto.

Recursos de reconsideración

Contra el acto de selección procederá el recurso de reconsideración, el cual deberá interponerse entre el 12 y el 18 de septiembre de 2025. El trámite puede realizarse en el Despacho Superior o en las Direcciones Regionales de Educación.

El recurso podrá ser presentado por el interesado o mediante abogado, en papel simple, incluyendo:

Nombre, domicilio, cargo y lugar de trabajo del recurrente.

Objetivo del recurso.

Relación de los hechos que fundamentan la reclamación.

Citas de las disposiciones legales que respalden el recurso.

El MEDUCA recordó que la información detallada puede ser consultada en su página web oficial: www.meduca.gob.pa, sección Concurso → Traslado.