Los Santos Entretenimiento -  19 de septiembre de 2025 - 16:56

Arranca el Festival Nacional de la Mejorana con música y tradiciones panameñas en Guararé

Este sábado 20 de septiembre, dará inicio el Festival Nacional de la Mejorana, en Guararé, provincia de Los Santos.

Reina del Festival Nacional de la Mejorana

Reina del Festival Nacional de la Mejorana, Lourdes Esquivel Cedeño, con música y tradiciones panameñas en Guararé.

@festivaldelamejoranaoficial
Ana Canto
Por Ana Canto

Este sábado 20 de septiembre, dará inicio el Festival Nacional de la Mejorana, en el distrito de Guararé, provincia de Los Santos, con la coronación de Su Majestad Lourdes Mercedes Esquivel Cedeño, septuagésima tercera reina del festival. La ceremonia se llevará a cabo a partir de las 3:00 p.m. en el Palacio de la Mejorana.

El festival se extenderá hasta el domingo 29 de septiembre, y contará con un programa lleno de actividades culturales que rinden homenaje a las tradiciones y expresiones folclóricas de Panamá.

Actividades del Festival de la Mejorana 2025

  • Gala de coronación: sábado 20 de septiembre
  • Tradicional Hecha de la Barrera: domingo 21 de septiembre
  • Concursos folclóricos
  • Bailes típicos
  • tamboritos

Este evento cultural no solo exalta la riqueza del folclore nacional y la belleza de las costumbres panameñas, sino que también representa un importante espacio de encuentro intergeneracional, donde se promueve la identidad nacional y el orgullo por nuestras raíces.

Embed - FESTIVAL NACIONAL DE LA MEJORANA on Instagram: "El Festival Nacional de la Mejorana es mucho más que un encuentro festivo: es el latido mismo de la identidad panameña. Durante los días que se realiza este magno evento, las calles se llenan de música, cantos y danzas que honran la herencia campesina y el espíritu colectivo de un pueblo que resguarda con orgullo sus raíces. Allí, entre la alegría y la devoción, la tradición se viste de gala para recordarnos que la cultura vive en cada son de la mejorana, en cada cumbia, en cada tuna y en cada sonrisa compartida. Este festival no solo exalta la belleza de nuestras costumbres y la riqueza del folklore, sino que también se convierte en un espacio de encuentro generacional. Niños, jóvenes y mayores se entrelazan en un mismo escenario de memoria viva, transmitiendo saberes, refranes y costumbres que fortalecen el tejido social de la nación. En Guararé, la fiesta es un puente entre pasado y presente, un testimonio de resistencia cultural frente a la modernidad que amenaza con diluir las tradiciones. La trascendencia del Festival Nacional de la Mejorana radica en su capacidad de ser símbolo y faro cultural de Panamá. Es un homenaje a la tierra, al trabajo campesino y a la creatividad popular, que proyecta a la nación hacia el mundo con la dignidad de sus raíces y la alegría contagiosa de su espíritu festivo. Te esperamos en Guararé del 20 al 29 de septiembre para celebrar el evento más importante del folklore panameño. Un legado de historia, cultura y tradición. ¡Somos la Fiesta de la Tradición Nacional! #FestivaldelaMejorana #FiestadelaTradición #Guararé #76añosdeHistoria #FestivaldeFestivales #Cultura #Folklore #Tradición En la foto, S.M. Lourdes Mercedes Esquivel Cedeño, nuestra hermosa soberana 2025. Foto @marioespinozafoto_ Atavio @televillacord Arte @amayad06 Pollera @jh_prendastipicas Coordinación: Patronato del Fetival Nacional de la Mejorana"

En esta nota:
Seguir leyendo

Mira la Pirámide de Chakatín del sorteo dominical del 21 de septiembre de 2025

¡Qué bien! Tony Dandrades promociona los Premios Juventud 2025 y comparte su trayectoria profesional

Calle 7 Panamá: Kenneth y Vicky quedan amenazados tras competencia de nominados

Recomendadas

Más Noticias