Arranca el Festival Nacional de la Mejorana con música y tradiciones panameñas en Guararé

El Festival Nacional de la Mejorana es mucho más que un encuentro festivo: es el latido mismo de la identidad panameña. Durante los días que se realiza este magno evento, las calles se llenan de música, cantos y danzas que honran la herencia campesina y el espíritu colectivo de un pueblo que resguarda con orgullo sus raíces. Allí, entre la alegría y la devoción, la tradición se viste de gala para recordarnos que la cultura vive en cada son de la mejorana, en cada cumbia, en cada tuna y en cada sonrisa compartida. Este festival no solo exalta la belleza de nuestras costumbres y la riqueza del folklore, sino que también se convierte en un espacio de encuentro generacional. Niños, jóvenes y mayores se entrelazan en un mismo escenario de memoria viva, transmitiendo saberes, refranes y costumbres que fortalecen el tejido social de la nación. En Guararé, la fiesta es un puente entre pasado y presente, un testimonio de resistencia cultural frente a la modernidad que amenaza con diluir las tradiciones. La trascendencia del Festival Nacional de la Mejorana radica en su capacidad de ser símbolo y faro cultural de Panamá. Es un homenaje a la tierra, al trabajo campesino y a la creatividad popular, que proyecta a la nación hacia el mundo con la dignidad de sus raíces y la alegría contagiosa de su espíritu festivo. Te esperamos en Guararé del 20 al 29 de septiembre para celebrar el evento más importante del folklore panameño. Un legado de historia, cultura y tradición. ¡Somos la Fiesta de la Tradición Nacional! En la foto, S.M. Lourdes Mercedes Esquivel Cedeño, nuestra hermosa soberana 2025.