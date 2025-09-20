Sorteo dominical Entretenimiento -  20 de septiembre de 2025 - 11:28

Lotería Nacional de Panamá Online y TV: Dónde ver el sorteo dominical

La Lotería Nacional de Panamá anuncia el sorteo dominical correspondiente al 21 de septiembre de 2025. Mira dónde ver el sorteo.

Lotería Nacional de Panamá Online y TV.

Lotería Nacional de Panamá Online y TV.

Lotería Nacional

¿A qué hora inicia el sorteo del 21 de septiembre?

El sorteo dominical de 21 de septiembre de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), comenzará a las 3:00 p.m.

¿Cómo ver por TV y Online el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá?

El sorteo dominical del 21 de septiembre, lo puedes ver a través de Telemetro a nivel nacional, por medio de las plataformas digitales en Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.

En esta nota:
Seguir leyendo

VIDEO | Sorteo miercolito, Lotería Nacional de Panamá del 17 de septiembre de 2025

VIDEO | Sorteo dominical, Lotería Nacional de Panamá del 14 de septiembre de 2025

¿Ganaste? Chakatín pega en el sorteo miercolito del 10 de septiembre de 2025

Recomendadas

Más Noticias