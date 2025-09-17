Panamá Nacionales -  17 de septiembre de 2025 - 12:08

Comisión de Presupuesto aprueba crédito adicional de 25 millones para el MOP

Asamblea Nacional
Ana Canto
Por Ana Canto

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un traslado de partida y crédito adicional por B/.25,290,000.00 a favor del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

El titular de la cartera, José Luis Andrade, explicó que estos recursos serán destinados a la atención de emergencias nacionales, así como a la rehabilitación de puntos críticos, avenidas, calles y aceras a nivel nacional, entre otras necesidades de infraestructura.

