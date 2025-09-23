Panamá Nacionales - 23 de septiembre de 2025 - 20:42
Sech expresa su felicidad por realización de los Premios Juventud en Panamá
El cantautor panameño Sech, quien está nominado a Mejor Canción Pop Urbano y Mejor Álbum Urbano en los Premios Juventud, expresa su emoción por la realización de este evento en Panamá. “Creo que es algo increíble, maravilloso para todos nosotros, y poder poner un granito de arena, un pedazo de Panamá en tarima y que el mundo pueda ver más de nosotros, conocer un poco más de nuestra cultura, de nuestras raíces”, manifestó.