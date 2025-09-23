MOP anuncia cierres nocturnos en Juan Díaz por trabajos en la Avenida José Agustín Arango

El Ministerio de Obras Públicas ( MOP ) informó a los residentes, comerciantes y usuarios del corregimiento de Juan Díaz y la comunidad de San Cristóbal que se realizarán cierres parciales de vía como parte del proyecto de “Estudio, Diseño, Construcción, Rehabilitación y Financiamiento de Calles del Distrito de Panamá”.

La intervención se llevará a cabo en la Avenida José Agustín Arango, entre la calle 127 Este y la calle 126 Este, renglón N.° 3 del proyecto, donde se realizarán trabajos de perfilado y colocación de carpeta asfáltica.

Cierres nocturnos en Juan Díaz y San Cristóbal por trabajos viales

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MOPPma/status/1970527992335180261&partner=&hide_thread=false El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informa a los usuarios, residentes y comerciantes del corregimiento de Juan Díaz y la comunidad de San Cristóbal que, como parte del proyecto de “Estudio, Diseño, Construcción, Rehabilitación y Financiamiento de Calles del Distrito de pic.twitter.com/l9tXcQO4uK — Ministerio de Obras Públicas de Panamá (@MOPPma) September 23, 2025

Del 23 al 26 de septiembre de 2025

Horario nocturno: 8:00 p.m. a 5:00 a.m.

El MOP recomienda a los conductores y vecinos planificar sus rutas con antelación y respetar la señalización colocada durante los trabajos, garantizando así la seguridad vial y el buen avance del proyecto.