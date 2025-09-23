MOP anuncia cierres nocturnos en Juan Díaz por trabajos en la Avenida José Agustín Arango

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó a los residentes, comerciantes y usuarios del corregimiento de Juan Díaz y la comunidad de San Cristóbal que se realizarán cierres parciales de vía como parte del proyecto de “Estudio, Diseño, Construcción, Rehabilitación y Financiamiento de Calles del Distrito de Panamá”.
La intervención se llevará a cabo en la Avenida José Agustín Arango, entre la calle 127 Este y la calle 126 Este, renglón N.° 3 del proyecto, donde se realizarán trabajos de perfilado y colocación de carpeta asfáltica.
Cierres nocturnos en Juan Díaz y San Cristóbal por trabajos viales
- Del 23 al 26 de septiembre de 2025
- Horario nocturno: 8:00 p.m. a 5:00 a.m.
El MOP recomienda a los conductores y vecinos planificar sus rutas con antelación y respetar la señalización colocada durante los trabajos, garantizando así la seguridad vial y el buen avance del proyecto.