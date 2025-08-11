Natación Deportes -  11 de agosto de 2025 - 07:27

Emily Santos gana oro y rompe récord en Panamericanos Junior 2025

La panameña Emily Santos conquistó oro en los 100 metros pecho en Asunción 2025, con récord de 1:08.44 minutos, superando su propia marca.

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

La nadadora panameña Emily Santos se consagró campeona este lunes en la final de los 100 metros pecho de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, al detener el cronómetro en 1:08.44 minutos, superando su propia marca obtenida horas antes en la clasificación (1:08.55 minutos).

Emily Santos gana oro y rompe récord en los Panamericanos

Con este triunfo, Santos no solo otorga a Panamá una nueva medalla de oro, sino que también reafirma su dominio en la especialidad, demostrando un notable nivel competitivo rumbo a futuras competencias internacionales.

El logro de la atleta es un paso clave en su preparación para próximos eventos continentales y mundiales, consolidándola como una de las figuras más prometedoras de la natación panameña.

