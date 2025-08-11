Piloto de 19 años de Nascar sufre fractura tras caída en celebración

El piloto estadounidense Connor Zilisch, de 19 años, sufrió una fractura de clavícula el sábado luego de caer desde el techo de su auto mientras celebraba una victoria en la Xfinity Series de la Nascar.

Piloto de 19 años de Nascar sufre fractura de clavícula

La estrella emergente de la Nascar, Connor Zilisch, se fracturó la clavícula el sábado, según él mismo contó, tras una espectacular caída desde el techo de su coche, al que se había subido para celebrar su victoria.



Zilisch había logrado su sexta victoria de la temporada en el autódromo Watkins Glen International, en Nueva York, cuando se subió al techo de su Chevrolet para festejar. Sin embargo, perdió el equilibrio al pisar la red de la ventana y cayó al pavimento, ante la mirada atónita de los espectadores.

El incidente fue captado por las cámaras, y la Nascar confirmó que el piloto estaba “despierto y consciente” al ser trasladado al hospital. Horas después, Zilisch publicó en X: “Ya salí del hospital y me estoy recuperando. Las tomografías de mi cabeza están bien, solo tengo una fractura en la clavícula”.

FUENTE: AFP