Estados Unidos Deportes -  11 de agosto de 2025 - 07:23

Piloto de 19 años de Nascar sufre fractura tras caída en celebración

El piloto Connor Zilisch, joven estrella de la Nascar, se fracturó la clavícula al caer desde su auto mientras celebraba su victoria en Watkins Glen.

Piloto de 19 años de Nascar 

Piloto de 19 años de Nascar 

Foto por SEAN GARDNER
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El piloto estadounidense Connor Zilisch, de 19 años, sufrió una fractura de clavícula el sábado luego de caer desde el techo de su auto mientras celebraba una victoria en la Xfinity Series de la Nascar.

Piloto de 19 años de Nascar sufre fractura de clavícula

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1954726965824684476&partner=&hide_thread=false

Zilisch había logrado su sexta victoria de la temporada en el autódromo Watkins Glen International, en Nueva York, cuando se subió al techo de su Chevrolet para festejar. Sin embargo, perdió el equilibrio al pisar la red de la ventana y cayó al pavimento, ante la mirada atónita de los espectadores.

El incidente fue captado por las cámaras, y la Nascar confirmó que el piloto estaba “despierto y consciente” al ser trasladado al hospital. Horas después, Zilisch publicó en X: “Ya salí del hospital y me estoy recuperando. Las tomografías de mi cabeza están bien, solo tengo una fractura en la clavícula”.

FUENTE: AFP

En esta nota:
Seguir leyendo

Joselyne Edwards gana por nocaut en el UFC Fight Night

El PSG acapara las candidaturas al Balón de Oro con el Barça al acecho

Inter de Miami vs. Pumas de Coco Carrasquilla: ¿dónde ver el partido de la Leagues Cup?

Recomendadas

Más Noticias