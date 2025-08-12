Panamá Deportes -  12 de agosto de 2025 - 10:15

San Miguelito gradúa primera generación de líderes deportivos

La alcaldesa de San Miguelito anunció la graduación de la primera generación de líderes deportivos, comprometidos con proyectos socioambientales y comunitarios.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La alcaldesa del distrito de San Miguelito anunció la graduación de su primera generación de líderes deportivos, un grupo comprometido que completó exitosamente capacitaciones orientadas a impulsar proyectos con impacto socioambiental en las comunidades locales.

Según la jefa de la comuna, estos nuevos líderes demuestran pasión y compromiso para fortalecer la práctica deportiva y el bienestar social en el distrito.

"Este es solo el inicio para mantener unidos a los líderes y poder llevar más deporte a las comunidades. Vamos por un San Miguelito más limpio, deportivo y bonito", expresó la alcaldesa.

