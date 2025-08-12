San Miguelito gradúa primera generación de líderes deportivos

La alcaldesa del distrito de San Miguelito anunció la graduación de su primera generación de líderes deportivos, un grupo comprometido que completó exitosamente capacitaciones orientadas a impulsar proyectos con impacto socioambiental en las comunidades locales.
San Miguelito gradúa a primera generación de líderes deportivos
Según la jefa de la comuna, estos nuevos líderes demuestran pasión y compromiso para fortalecer la práctica deportiva y el bienestar social en el distrito.
"Este es solo el inicio para mantener unidos a los líderes y poder llevar más deporte a las comunidades. Vamos por un San Miguelito más limpio, deportivo y bonito", expresó la alcaldesa.
