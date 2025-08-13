Panamá Oeste Nacionales -  13 de agosto de 2025 - 12:48

Productores de leche protestan por caída del precio y baja en la comercialización del producto

En la provincia de Panamá Oeste, el precio del galón de leche se redujo a B/.0.05 para los productores dedicados a este rubro.

Productores de leche.

Ana Canto
Por Ana Canto

Productores de leche se manifestaron este miércoles en el parque Los Libertadores, en el distrito de La Chorrera, en solidaridad con los productores de la región de Azuero, debido a la disminución de precios del litro de leche y a la decisión de algunas empresas que reducir la compra de este producto.

Durante la protesta, el presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos de Panamá Oeste, Danilo Tejada, solicitó al Banco Nacional de Panamá flexibilizar el cobro de préstamos agropecuarios a los productores afectados. Asimismo, pidió que se definan los mecanismos para garantizar la compra de la producción de leche que actualmente no está siendo comercializada.

Los productores también solicitaron al Gobierno Nacional la aplicación de la Ley 113 de 2019, que regula la venta de leche de imitación. Además, hicieron un llamado a ACODECO para que fiscalice que en los comercios se diferencie claramente entre los productos lácteos de imitación y los elaborados con leche pura.

