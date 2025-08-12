Productores de leche en Veraguas denuncian pérdidas millonarias por falta de comercialización

Productores de leche en la provincia de Veraguas, específicamente en las comunidades de Mariato, Tebario y otras zonas cercanas, denunciaron que enfrentan graves pérdidas económicas debido a la falta de compra y comercialización del producto lácteo.
Contenido relacionado: IMA aclara que no ha comprado leche fresca a productores nacionales
Productores hacen un llamado por pérdidas millonarias
Los productores hacen un llamado urgente al gobierno para que intervenga y busque una solución que garantice la compra y distribución eficiente del producto lácteo, evitando así mayores pérdidas y afectaciones en el sector.
Ante esta situación, los productores solicitan que se implementen medidas que permitan reactivar la cadena de comercialización, mejorar los canales de distribución y brindar apoyo técnico y financiero para fortalecer la producción y venta de leche en la región.