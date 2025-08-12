Productores de leche en Veraguas denuncian pérdidas millonarias por falta de comercialización

Productores de leche en la provincia de Veraguas, específicamente en las comunidades de Mariato, Tebario y otras zonas cercanas, denunciaron que enfrentan graves pérdidas económicas debido a la falta de compra y comercialización del producto lácteo.

Los afectados explicaron que, aunque producen alrededor de 65 litros de leche diarios, la empresa encargada de la compra solo recibe 28 litros, lo que implica que más de 17 mil litros de leche se desperdician en el tiempo.

Productores hacen un llamado por pérdidas millonarias

Los productores hacen un llamado urgente al gobierno para que intervenga y busque una solución que garantice la compra y distribución eficiente del producto lácteo, evitando así mayores pérdidas y afectaciones en el sector.

Ante esta situación, los productores solicitan que se implementen medidas que permitan reactivar la cadena de comercialización, mejorar los canales de distribución y brindar apoyo técnico y financiero para fortalecer la producción y venta de leche en la región.