MEF refuerza lucha contra lavado de dinero y delitos financieros

El ministro de Economía y Finanzas (MEF) , Felipe Chapman, destacó la necesidad de una acción coordinada para proteger los recursos públicos y prevenir que el dinero ilícito contamine las instituciones del Estado, durante la inauguración del XXIX Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Chapman reafirmó el compromiso firme de Panamá en la lucha contra el lavado de activos, resaltando los avances logrados gracias al esfuerzo interinstitucional, la mejora de los procesos de supervisión, la salida del país de listas restrictivas y la consolidación de una cultura de cumplimiento.

"La transparencia, la responsabilidad y la cooperación internacional son pilares fundamentales para mantener al país a la vanguardia en prevención de delitos financieros", afirmó el ministro.

MEF refuerza lucha contra lavado de dinero

image

El congreso reúne a expertos, autoridades y representantes de organismos internacionales, quienes intercambian experiencias y estrategias para fortalecer los mecanismos de prevención y detección de delitos financieros en la región.

Respecto al cierre fiscal, Chapman aclaró que se mantiene la fecha del 31 de diciembre, a pesar de interpretaciones erróneas: "Este año se emitió una circular más detallada, pero sin cambios respecto a lo aplicado en años anteriores. La fecha de cierre se mantiene, aunque con pasos más claros para un proceso ordenado".

Sobre el balance primario proyectado para 2025, anticipó un déficit como consecuencia de la desaceleración económica, mientras que para 2026 se espera un superávit primario, lo que permitiría reducir la dependencia del endeudamiento para el pago de intereses.

Proyecciones del MEF para el 2026

“Nuestra meta es alcanzar un saldo primario positivo hacia el final de esta década. Panamá no ha registrado un superávit primario en los últimos 14 años, por lo que 2026 sería un hito histórico”, señaló Chapman.

El ministro destacó que este avance será posible gracias a un mayor control del gasto corriente, gestión activa de la deuda pública y acciones para reducir la carga por intereses, incluso en un contexto internacional de alza de tasas. Además, subrayó que las recientes reuniones con agencias calificadoras de riesgo han sido muy positivas, reafirmando que transparencia y comunicación efectiva son ejes centrales del enfoque económico del Gobierno.