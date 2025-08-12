Emily Santos avanza a la final de los 200 metros pecho en los Panamericanos Junior 2025 tras apelación del COP

La atleta Emily Santos participará en la final de la prueba de 200 metros pecho en los Juegos Panamericanos Junior 2025 , tras la apelación presentada por el Comité Olímpico de Panamá (COP) luego de que la nadadora panameña fuera descalificada por un supuesto desplazamiento incorrecto durante la competencia.

"El juez aduce que en el desplazamiento de la atleta Emily Santos da “más de una patada de mariposa en la salida” sin embargo, a una simple observación del video existente de la carrera, claramente y de manera equívoca, se deja en evidencia irrefutable que la atleta en ningún momento da más de una patada, de haber sido así, hubiera salido mucho más adelante y, tal cual como se observa, no sale de primera en la sumergible si no que sale de 4ta como se observa en el video", señaló el COP más temprano.

¡Emily Santos sí estará en la final de los 200m pecho! Luego de apelación, se confirma que Emily Santos disputará la final de la prueba de los 200m pecho (Acuáticos - Natación) tras terminar su serie clasificatoria con tiempo de 2:30.08min, imponiendo, además, nuevo récord para Juegos Panamericanos Junior. La final se llevará a cabo a las 4:16 pm.

Emily Santos gana oro y rompe récord en los Juegos Panamericanos Junior 2025:

Emily conquistó una medalla de oro en la prueba de 100 metro pecho en natación, durante su participación en los Juegos Panamericanos Junior 2025, que se celebran en Paraguay.

Además, estableció un nuevo récord en la competencia de este martes 12 de agosto con un tiempo de 2:30.08.