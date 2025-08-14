Conferencia del presidente de Panamá, José Raúl Mulino: 14 de agosto de 2025

En su conferencia del jueves 14 de agosto el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, se refirió a las jubilaciones especiales de los magistrados y jueces de la Corte Suprema de Justicia, una decisión que aclaró es exclusiva del Órgano Judicial, pero que no comparte.

También anunció que la Dirección General de Ingresos (DGI) y el Servicio de Rentas Internas de Ecuador firmarán un intercambio de información tributaria que permitirá a Panamá salir de la lista de paraísos fiscales de ese país. Además, anunció que realizará una visita de Estado a Brasil por el tema de Mercosur y ha invitado al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, y a los presidentes de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Asuntos Agropecuarios.

Sobre el tema de la leche, dijo que está trabajando a través del MICI y el MIDA para absorber aproximadamente 35 mil litros diarios que “Nestlé ha dejado de comprar”. El presidente Mulino también rindió un informe sobre su viaje a Nueva York y su participación en el Consejo de Seguridad de la ONU.