Pacientes reclaman un hospital bien equipado y con atención integral en Panamá Oeste

Emma Pinzón, vocera de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas (Fenaeccd), evaluó que muchos de los problemas que se han dado en el Hospital Nicolás A. Solano de La Chorrera están vinculados a una mala administración, pero también por ser una región que requiere un hospital de tercer nivel, equipado con los insumos necesarios y atención integral.