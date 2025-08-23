Hospital San Miguel Arcángel protege a bebé mientras se verifica identidad de la madre

El sábado 23 de agosto, el director médico del Hospital San Miguel Arcángel, Dr. Rafael De Gracia, informó que el centro hospitalario mantiene bajo resguardo a un recién nacido, luego de que su madre no presentara documentación que acredite su identidad.
Ante esta situación, el hospital ha solicitado que la madre realice las gestiones necesarias para obtener su documentación a través de su consulado o el Servicio Nacional de Migración, con el fin de proceder legalmente con el registro del menor.
Mientras se resuelve el caso, el hospital mantiene la custodia del bebé, garantizando su bienestar y permitiendo que la madre lo amamante, bajo supervisión.