Hospital San Miguel Arcángel protege a bebé mientras se verifica identidad de la madre

El sábado 23 de agosto, el director médico del Hospital San Miguel Arcángel , Dr. Rafael De Gracia, informó que el centro hospitalario mantiene bajo resguardo a un recién nacido, luego de que su madre no presentara documentación que acredite su identidad.

Según De Gracia, una joven de 24 años, de nacionalidad nicaragüense, dio a luz el viernes 22 de agosto a un bebé en perfecto estado de salud. Sin embargo, la madre no ha entregado ningún documento que certifique su identidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MINSAPma/status/1959383806072246362&partner=&hide_thread=false Compartimos las declaraciones del Dr. Rafael De Gracia, director médico del HSMA, quien informa que, hasta el momento, la madre del recién nacido no ha podido ser identificarse de manera adecuada, por lo que corresponde al Estado velar por la protección del menor. #MinsaInforma pic.twitter.com/kwIh10JmNb — Ministerio de Salud de Panamá (@MINSAPma) August 23, 2025

Ante esta situación, el hospital ha solicitado que la madre realice las gestiones necesarias para obtener su documentación a través de su consulado o el Servicio Nacional de Migración, con el fin de proceder legalmente con el registro del menor.

Mientras se resuelve el caso, el hospital mantiene la custodia del bebé, garantizando su bienestar y permitiendo que la madre lo amamante, bajo supervisión.