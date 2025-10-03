Panamá Nacionales -

Dos estudiantes enfrentarán audiencia por riña en colegio en Colón

La Policía Nacional confirmó que dos menores de edad involucrados en la riña que se registró en el Colegio José Guardia Vega de Colón, y que dejó cuatro estudiantes heridos, serán llevados a audiencia. Las clases en el plantel siguen suspendidas, y las autoridades educativas sostuvieron una reunión para abordar las estrategias de seguridad que serán implementadas para el reinicio de las clases.