Sofía Araujo gana el Concurso Nacional de Oratoria 2025

Sofía Araujo, estudiante del Colegio Nuestra Señora de Los Ángeles, en la provincia de Chiriquí, se coronó como la ganadora del Concurso Nacional de Oratoria 2025 , uno de los eventos educativos y culturales más prestigiosos del país. La final se realizó en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa, ante un público que celebró el talento y la elocuencia juvenil.

La vigésima edición del certamen estuvo centrada en el tema “Alfabetización Constitucional: El poder transformador de la juventud en la construcción de una nueva Constitución para el Panamá que soñamos”, una propuesta que invitó a los participantes a reflexionar sobre la importancia del conocimiento cívico y el papel de la juventud en el fortalecimiento democrático del país.

15 finalistas compitieron en la gala del Concurso Nacional de Oratoria

De los 60 estudiantes preseleccionados a nivel nacional, 15 finalistas representaron a las 16 regiones escolares del país en la gala final.

Los participantes fueron evaluados bajo criterios como contenido, proyección, lenguaje, investigación, enfoque, estructura, argumentación, dicción y dominio escénico, entre otros elementos claves para medir la calidad oratoria.

Formación intensiva previa

Antes de la gala, los finalistas participaron en un proceso de formación intensiva en la Academia Nacional de Oratoria, con sede en el Centro de Capacitación Ascanio Arosemena de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Este periodo de preparación buscó fortalecer sus habilidades discursivas, el pensamiento crítico y la capacidad de análisis frente a temas de profundo impacto social.

El Concurso Nacional de Oratoria continúa consolidándose como una plataforma que impulsa el talento académico del país y que reafirma el compromiso de las nuevas generaciones con los valores cívicos y democráticos de Panamá.