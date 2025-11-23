Arraiján Nacionales -  23 de noviembre de 2025 - 10:28

Representante de Burunga relata agresión física sufrida por un sujeto en Arraiján

La representante del corregimiento de Burunga, en Arraiján, Lohannyz Gaitán, indicó que el sujeto también agredió a sus familiares.

Representante del corregimiento de Burunga

Representante del corregimiento de Burunga, Lohannyz Gaitán.

Ana Canto
Ana Canto

Durante la tarde de este viernes 21 de noviembre, una persona, aparentemente bajo los efectos del alcohol, agredió verbal y físicamente a la representante del corregimiento de Burunga, en Arraiján, Lohannyz Gaitán, a su padre y a otros funcionarios de la junta comunal.

Según declaraciones de la representante, el agresor había solicitado al personal de la junta comunal que transportara unos artículos a un sitio específico; sin embargo, estos se negaron porque el vehículo utilizado es de uso estatal. Esto habría provocado que el hombre reaccionara de forma violenta, agrediendo a los ocupantes del automóvil y ocasionando daños externos a los vehículos.

“Me pegó en la cara, agredió a mi familia, correteó con machete a mi familia”, relató Gaitán, añadiendo que esta persona es conocida en la comunidad e incluso ha recibido apoyo del gobierno local.

Las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes, mientras el hombre permanece bajo custodia de la Policía Nacional.

