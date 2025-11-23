Representante de Burunga relata agresión física sufrida por un sujeto en Arraiján

Durante la tarde de este viernes 21 de noviembre, una persona, aparentemente bajo los efectos del alcohol, agredió verbal y físicamente a la representante del corregimiento de Burunga, en Arraiján, Lohannyz Gaitán, a su padre y a otros funcionarios de la junta comunal.
“Me pegó en la cara, agredió a mi familia, correteó con machete a mi familia”, relató Gaitán, añadiendo que esta persona es conocida en la comunidad e incluso ha recibido apoyo del gobierno local.
Las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes, mientras el hombre permanece bajo custodia de la Policía Nacional.