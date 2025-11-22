Panamá Nacionales -

La representante de Burunga, Lohannyz Gaitán, fue amenazada por un hombre con un machete

La representante del corregimiento de Burunga, Lohannyz Gaitán, denunció que ella, su familia y personal de la junta comunal fueron agredidos por un hombre de la comunidad, que aparentemente estaba bajo efectos del alcohol. Gaitán dijo que este hombre la golpeó en la cara, causó daños a uno de los vehículos de la junta comunal, e incluso los persiguió con un machete.