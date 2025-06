Sanción de la ANTAI: Representante de Burunga rechaza señalamientos y anuncia recurso ante la Corte

Gaitán negó irregularidades en su gestión y anunció que presentará un recurso ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

Representante de Burunga presentará recurso ante la Corte por sanciones de la ANTAI

La representante de Burunga, Lohannyz Gaitán, se pronunció sobre la sanción aplicada por la Antai y anunció que presentará un recurso ante la Sala Tercera.



“En Burunga no existen botella, en la planilla no hay familiares míos nombrados, no tengo nepotismo en esta Junta Comunal,… pic.twitter.com/29ThWRSOhl — Telemetro Reporta (@TReporta) June 16, 2025

"En Burunga no existen botellas, en la planilla no hay familiares míos nombrados, no tengo nepotismo en esta Junta Comunal. Siento que la ANTAI hizo su trabajo, y nosotros hemos reforzado los controles administrativos para evitar faltas de firmas o sellos que garanticen una buena fiscalización", afirmó la representante.

La ANTAI informó que la sanción responde a violaciones al Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos, relacionadas con negligencia administrativa y conflicto de intereses.