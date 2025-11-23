Panameñistas celebran Convención Nacional Extraordinaria para renovar su Junta Directiva.

Un total de 1,374 convencionales del Partido Panameñista están habilitados para participar en la Convención Nacional Extraordinaria , en la que se renovará la Junta Directiva de la organización política.

La nómina 1 es liderada por el dirigente Carlos Raúl Piad, mientras que la nómina 2 está encabezada por el diputado Jorge Herrera.

A las 10:00 a.m. será instalada la Junta Nacional de Escrutinio, órgano encargado de verificar y proclamar los resultados oficiales del proceso.

La jornada contará con la supervisión del Tribunal Electoral y del Cuerpo de Delegados Electorales, con el objetivo de garantizar la transparencia y el buen desarrollo del evento partidario.