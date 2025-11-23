Panameñistas celebran Convención Nacional Extraordinaria para renovar su Junta Directiva.

Un total de 1,374 convencionales del Partido Panameñista están habilitados para participar en la Convención Nacional Extraordinaria, en la que se renovará la Junta Directiva de la organización política.
A las 10:00 a.m. será instalada la Junta Nacional de Escrutinio, órgano encargado de verificar y proclamar los resultados oficiales del proceso.
La jornada contará con la supervisión del Tribunal Electoral y del Cuerpo de Delegados Electorales, con el objetivo de garantizar la transparencia y el buen desarrollo del evento partidario.