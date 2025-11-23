Panamá Nacionales -  23 de noviembre de 2025 - 10:41

Panameñistas celebran Convención Nacional Extraordinaria para renovar su Junta Directiva

En la Convención Nacional Extraordinaria de este domingo se renovará la Junta Directiva del Partido Panameñista.

Ana Canto
Por Ana Canto

Un total de 1,374 convencionales del Partido Panameñista están habilitados para participar en la Convención Nacional Extraordinaria, en la que se renovará la Junta Directiva de la organización política.

La nómina 1 es liderada por el dirigente Carlos Raúl Piad, mientras que la nómina 2 está encabezada por el diputado Jorge Herrera.

A las 10:00 a.m. será instalada la Junta Nacional de Escrutinio, órgano encargado de verificar y proclamar los resultados oficiales del proceso.

La jornada contará con la supervisión del Tribunal Electoral y del Cuerpo de Delegados Electorales, con el objetivo de garantizar la transparencia y el buen desarrollo del evento partidario.

