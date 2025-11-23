Panamá Nacionales -  23 de noviembre de 2025 - 11:10

Pedro Miguel González plantea reorganización interna al aspirar a la secretaría general del PRD

Pedro Miguel González, candidato a secretario general del PRD, aspira a dirigir el colectivo para definir una hoja de ruta de organización interna.

Ana Canto
Por Ana Canto

El candidato a secretario general del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Pedro Miguel González, señaló que su aspiración a dirigir el colectivo responde a la necesidad de convocar un congreso extraordinario que permita definir una hoja de ruta para adelantar el proceso de reorganización interna.

Este domingo 23 de noviembre se celebra un Directorio Nacional Extraordinario, que hasta el último corte registra el 74% de los directores acreditados (226).

Durante esta jornada se elegirán los cargos vacantes por renuncia dentro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

También hoy, un total de 1,374 convencionales del Partido Panameñista están habilitados para participar en la Convención Nacional Extraordinaria, en la que se renovará la Junta Directiva de la organización política.

La nómina 1 es liderada por el dirigente Carlos Raúl Piad, mientras que la nómina 2 está encabezada por el diputado Jorge Herrera.

