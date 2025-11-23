Diputado Raúl Pineda llama al respeto interno y reconciliación en el PRD

El diputado Raúl Pineda , del Partido Revolucionario Democrático (PRD), señaló que el colectivo debe mantener el respeto interno, avanzar en un proceso de reconciliación y enfocarse en buscar votos a través de propuestas, evitando ataques personales.

"Precisamente algunos de los que quieren dirigir el partido, fueron los que no apoyaron al candidato a la Presidencia en el 2024", indicó el diputado.

Le podría interesar: Pedro Miguel González plantea reorganización interna al aspirar a la secretaría general del PRD

Pineda también manifestó su confianza en la inocencia del exvicepresidente José Gabriel Carrizo, luego de que la Contraloría General ordenara la cautelación de sus bienes y cuentas bancarias.

De igual manera, aseguró creer en la inocencia del exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU), Bernardo Meneses, quien se encuentra detenido por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.