Panamá Nacionales -  23 de noviembre de 2025 - 14:11

Diputado Raúl Pineda llama al respeto interno y reconciliación en el PRD

El diputado Raúl Pineda también manifestó su confianza en la inocencia del exvicepresidente José Gabriel Carrizo y el exdirector del IFARHU, Bernardo Meneses.

Diputado del PRD

Diputado del PRD, Raúl Pineda.

Captura / TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

El diputado Raúl Pineda, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), señaló que el colectivo debe mantener el respeto interno, avanzar en un proceso de reconciliación y enfocarse en buscar votos a través de propuestas, evitando ataques personales.

"Precisamente algunos de los que quieren dirigir el partido, fueron los que no apoyaron al candidato a la Presidencia en el 2024", indicó el diputado.

Le podría interesar: Pedro Miguel González plantea reorganización interna al aspirar a la secretaría general del PRD

Pineda también manifestó su confianza en la inocencia del exvicepresidente José Gabriel Carrizo, luego de que la Contraloría General ordenara la cautelación de sus bienes y cuentas bancarias.

De igual manera, aseguró creer en la inocencia del exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU), Bernardo Meneses, quien se encuentra detenido por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1992645267246530897&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Rescatan a mujer colombiana presuntamente retenida en la avenida de Los Mártires

Balbina Herrera gana la Secretaria General del PRD

Contralor Anel Flores aclara: "Yo no estoy en el PRD"

Recomendadas

Más Noticias