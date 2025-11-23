Contralor Anel Flores aclara: "Yo no estoy en el PRD"

El contralor general de la República, Anel Flores, se refirió a los señalamientos sobre su supuesta militancia política, afirmando que no forma parte del Partido Revolucionario Democrático (PRD).
Sobre la propuesta de una ley antimafia, Flores señaló que desconoce sus detalles, pero explicó que las cautelaciones de dineros considerados mal habidos buscan evitar el traspaso de bienes antes de que exista una condena.
Por otro lado, se refirió a las figuras políticas que han perdido la visa para viajar a Estados Unidos.
"Ellos por estar buscando taquilla perdieron la visa", manifestó. Al mismo tiempo, recomendó a los políticos esperar la campaña electoral, y "dejar un veranito político para que el país pueda echar adelante sin partidismo y sin política".