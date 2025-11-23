Darién Nacionales -  23 de noviembre de 2025 - 18:24

Dictan detención provisional a hombre investigado por agresión sexual a adulta mayor en Darién

Un juez de garantías ordenó la detención provisional de un hombre, luego de imputarle cargos por el delito de violación sexual.

Dictan detención provisional a hombre investigado por agresión sexual a adulta mayor en Darién.

Dictan detención provisional a hombre investigado por agresión sexual a adulta mayor en Darién.

Ministerio Público
Ana Canto
Por Ana Canto

A solicitud de la Sección Especializada en Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual de la Fiscalía Regional de Darién, un juez de garantías ordenó la detención provisional de un hombre, luego de legalizar su aprehensión e imputarle cargos por el delito de violación sexual.

Durante la audiencia, la Fiscalía sustentó la necesidad de la medida cautelar con base en los riesgos procesales, entre ellos el peligro que representa el imputado para la víctima y la comunidad, así como la gravedad del hecho investigado.

El caso ocurrió el 20 de noviembre de 2025, en el corregimiento de Lajas Blancas, distrito de Cémaco. Según las investigaciones, el imputado, residente de la comunidad y sin vínculo con la víctima, una adulta mayor de 74 años, habría cometido el delito en esa fecha.

En esta nota:
Seguir leyendo

Colombia rescata a 17 menores de la secta Lev Tahor; cinco tenían alerta internacional

Rescatan a mujer colombiana presuntamente retenida en la avenida de Los Mártires

Balbina Herrera gana la Secretaria General del PRD

Recomendadas

Más Noticias