Panamá y Uruguay fortalecen agenda bilateral tras reunión política

Representantes de Panamá y Uruguay sostuvieron la VI Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas, en la que revisaron temas clave de la relación bilateral, así como asuntos regionales y multilaterales, reafirmando su interés en fortalecer la cooperación y el diálogo entre ambos países.

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Intercambio político y compromiso regional

Durante el encuentro, encabezado por el Viceministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Carlos Arturo Hoyo y la Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, destacaron la importancia de mantener canales de diálogo abiertos para consolidar los vínculos políticos, bajo principios como la democracia, el respeto a los derechos humanos y el derecho internacional.

Ambos países reiteraron su respaldo al multilateralismo y a los espacios de concertación regional, subrayando la necesidad de promover la cooperación en América Latina y el Caribe. También se abordaron temas de interés común en organismos internacionales y la participación de Panamá en espacios de seguridad y gobernanza global.

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Cooperación económica, cultural y consular

En materia económica, se analizaron oportunidades para ampliar el intercambio comercial, fomentar inversiones y facilitar el acceso a nuevos mercados. Además, se plantearon iniciativas conjuntas en sectores estratégicos, incluyendo servicios y exportaciones.

Las delegaciones también reafirmaron su intención de fortalecer la cooperación técnica en áreas como educación, cultura y agricultura. A esto se suma el interés en mejorar la atención consular y el intercambio de buenas prácticas migratorias.

El encuentro concluyó con el compromiso de ambas naciones de continuar profundizando la relación bilateral y dar seguimiento a los acuerdos alcanzados.