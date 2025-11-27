Presidente Mulino entrega 130 nuevas viviendas a familias afectadas por las lluvias en Chiriquí.

Unas 130 familias de la provincia de Chiriquí recibieron las llaves de sus nuevas viviendas de manos del presidente de la República, José Raúl Mulino, y de la primera dama, Maricel de Mulino, durante una jornada de trabajo en la provincia.

Con esta entrega, el Gobierno cumplió con los hogares cuyas viviendas resultaron afectadas por las inclemencias del tiempo hace exactamente un año, en noviembre de 2024.

A través del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) se otorgaron viviendas de interés social, mejoras habitacionales y soluciones por emergencia nacional a familias de escasos recursos de los distritos de David, Boquerón, Bugaba, Renacimiento, Barú y Boquete.

El ministro de Vivienda, Jaime Jované, destacó que esta entrega forma parte del plan gubernamental para garantizar hogares dignos que permitan a las familias acceder a servicios básicos y, con ello, mejorar su calidad de vida.

“La entrega de estas llaves representa la entrega de dignidad a estos hogares; simboliza seguridad, esperanza y estabilidad de las familias que hoy reciben una casa digna y pueden reconstruir sus vidas”, destacó el ministro Jované.

Añadió que en la provincia este mismo año se entregaron 110 viviendas de proyectos habitacionales abandonados. Con la entrega de estas llaves se beneficia a 650 personas directamente.

Las 130 residencias representan una inversión superior a B/. 3,418,000. Durante la emergencia nacional, el MIVIOT atendió a familias cuyas casas sufrieron daños por las fuertes lluvias, incluyendo casos de pérdida total.

La entrega simbólica de las llaves se realizó en el marco de la inauguración del Hospital de Bugaba Dr. José Félix Espinosa Barroso. En el acto, se detalló que el costo por vivienda de unidad básica es de B/. 25 mil, mientras que las construidas por emergencia nacional ascienden a cerca de B/. 31 mil.

Las nuevas residencias cuentan con dos recámaras, sala, comedor, cocina, baño higiénico con tanque séptico, pisos de concreto y techo. Durante los trabajos de construcción también se mejoraron varias vías de acceso a estas comunidades.